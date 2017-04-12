Genesio: "Beşiktaş Karakterli Bir Takım"

Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Beşiktaş'ın karakterli bir takım olduğunu söyledi.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Lyon'da Teknik Direktör Bruno Genesio, basın toplantısı düzenledi.



Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu belirten Genesio, "Beşiktaş gerçek bir takım, karakterli bir takım ve beraber oynayan bir takım. Yine de zor bir maç olacağını düşünüyorum. Daha çok taktik çalışmaları yaptık" dedi.



Bir basın mensubunun eledikleri Roma ile Beşiktaş'ı kıyaslamasını istemesinin ardından, tecrübeli teknik adam,



"Beşiktaş, Roma'dan iyi veya kötü diyemem. Bireysel anlamda daha az yetenekliler ama çok iyi yardımlaşıyorlar" açıklamasında bulundu. - PARİS