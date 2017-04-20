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General Motors, Venezuela'daki Tüm İşletmelerini Durdurdu
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General Motors, Venezuela'daki Tüm İşletmelerini Durdurdu

NEW Amerikalı otomotiv devi General Motors (GM), Venezuela'daki fabrikasına el koyulmasının ardından ülkedeki bütün işletmelerini durduğunu açıkladı.

General Motors, Venezuela'daki Tüm İşletmelerini Durdurdu

NEW Amerikalı otomotiv devi General Motors (GM), Venezuela'daki fabrikasına el koyulmasının ardından ülkedeki bütün işletmelerini durduğunu açıkladı.

GM'den yapılan açıklamada, dün şirketin Venezuela'daki fabrikasına ve araçlarına kamu yetkilileri tarafından "yasadışı şekilde el konulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmenin ardından GM'in ülkedeki bütün işletmelerini durdurduğu belirtildi.

Söz konusu fabrikaya el konulmasının GM'e karşı "saygısızlık" olduğunun vurgulandığı açıklamada, bu olayın şirkete "onarılamaz bir zarar" verdiğinin altı çizildi.

Açıklamada GM'in Venezuela'daki üretim fabrikasında 2 bin 678, ülke genelinde de 3 bin 900 çalışanı olduğu bilgisine yer verilirken, şirketin Venezuela otomotiv endüstrisinde yüzde 55 payının olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, Venezuela'nın eski Başkanı Hugo Chavez zamanında ülkede yabancı şirketlerin millileştirilmeye başladığına işaret ederek, bunun şu anki Başkan Nicolas Maduro döneminde de değişmediğini belirtiyor.

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