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General Motors'un Fabrikasına El Konuldu
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General Motors'un Fabrikasına El Konuldu

General Motors, Venezuela otoritelerinin Valencia bölgesinde bulunan fabrikalarına illegal şekilde el koyduklarını açıkladı.

General Motors'un Fabrikasına El Konuldu

General Motors, Venezuela otoritelerinin Valencia bölgesinde bulunan fabrikalarına illegal şekilde el koyduklarını belirterek, haklarını savunmak için tüm yasal yollara başvuracaklarını bildirdi.

GM yaptığı açıklamada, "Dün, General Motors Venezolana fabrikasına beklenmedik şekilde kamu otoritesi tarafından el konuldu. Buna ek olarak, araçlar gibi başka varlıklar da kamu otoriteleri tarafından illegal olarak fabrikadan alındı" dedi.

Açıklamada, tesise el konulmasının 2.768 işçi ve 79 bayi için onarılması zararlara yol açacağı da savunuldu.

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