General Motors'dan Bin 100 Kişilik Yeni İstihdam

NEW Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bin 100 kişilik yeni istihdam yaratacak projesini duyurdu.



GM'den yapılan açıklamada, şirketin Kaliforniya eyaletinde bulunan fabrikasında "sürücüsüz araç teknolojisi" geliştirmek için yürüttüğü proje kapsamında, gelecek 5 yılda bin 100 kişilik yeni istihdam sağlayacağı bildirildi.



Açıklamada, söz konusu teknoloji için 14 milyon dolar harcamayı planlayan General Motors'un ayrıca, Kaliforniya eyaletinden 8 milyon dolarlık vergi indirimi aldığı bilgisine de yer verildi.



General Motors, sürücüsüz araç teknolojisine her yıl yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yaparken, firmanın 50 adet Chevrolet Bolt model elektrikli aracı, ABD'nin San Francisco, Detroit ve Scottsdale şehirlerinde sürücüsüz test sürüşüne çıkıyor.



Şirket, sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için "Cruise Automation" adlı firmayı geçen yılın mart ayında 1 milyar dolara satın almıştı.