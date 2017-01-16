General Mobile Gm 6 Gümbür Gümbür Geliyor

2016 Mart-Nisan aylarında ilk Android One platformuna ait olan yerli yapım bir telefon üreten General Mobile GM 6 modeli ile yoluna devam edecek.



MWC 2017'de tanıtılması beklenen General Mobile'ın yeni üyesi GM 6 bir önceki model olan GM 5'ten 1 sene sonra tanıtılıyor. MWC 2017 için zamanın daralmasıyla firmalar daha çok atağa kalktı. Ülkemiz adına önemli bir tanıtımın olacağı General Mobile firması için ise sürprizler yaşanabilir.



General Mobile GM 6 Tanıtımı









Geçtiğimiz yıl düzenlenen MWC 2016 etkinliği kapsamında ülkemizin ilk Android One platformlu telefonunu tanıtan General Mobile bu sene de ani bir atakla yeni ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacak olan etkinlik Barcelona'da düzenlenecek.



Düzenlenecek olan bu etkinlikte General Mobile GM 6 modeli tanıtılabilir. Ürünün teknik özellikleri ve tasarım bilgileri General Mobile tarafından sır gibi saklanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir sızıntı olur mu bilinmez ancak bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.