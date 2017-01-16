2016 Mart-Nisan aylarında ilk Android One platformuna ait olan yerli yapım bir telefon üreten General Mobile GM 6 modeli ile yoluna devam edecek.
MWC 2017'de tanıtılması beklenen General Mobile'ın yeni üyesi GM 6 bir önceki model olan GM 5'ten 1 sene sonra tanıtılıyor. MWC 2017 için zamanın daralmasıyla firmalar daha çok atağa kalktı. Ülkemiz adına önemli bir tanıtımın olacağı General Mobile firması için ise sürprizler yaşanabilir.
General Mobile GM 6 Tanıtımı
Geçtiğimiz yıl düzenlenen MWC 2016 etkinliği kapsamında ülkemizin ilk Android One platformlu telefonunu tanıtan General Mobile bu sene de ani bir atakla yeni ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacak olan etkinlik Barcelona'da düzenlenecek.
Düzenlenecek olan bu etkinlikte General Mobile GM 6 modeli tanıtılabilir. Ürünün teknik özellikleri ve tasarım bilgileri General Mobile tarafından sır gibi saklanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir sızıntı olur mu bilinmez ancak bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.
General Mobile Gm 6 Gümbür Gümbür Geliyor
2016 Mart-Nisan aylarında ilk Android One platformuna ait olan yerli yapım bir telefon üreten General Mobile GM 6 modeli ile yoluna devam edecek.
2016 Mart-Nisan aylarında ilk Android One platformuna ait olan yerli yapım bir telefon üreten General Mobile GM 6 modeli ile yoluna devam edecek.