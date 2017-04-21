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General Electric'in Kârı Beklentileri Aştı
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General Electric'in Kârı Beklentileri Aştı

Geçen yıl hisse başına 1 cent zarar açıklayan General Electric, ilk çeyrekte beklentileri de aşarak hisse başına 21 cent kar elde etti.

General Electric'in Kârı Beklentileri Aştı

Geçen yıl hisse başına 1 cent zarar açıklayan General Electric, ilk çeyrekte beklentileri de aşarak hisse başına 21 cent kar elde etti.

Kaynak: Dunya.com

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