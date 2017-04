General Electric İlk Çeyrekte Kar Etti

NEW ABD'li enerji devi General Electric'in bu yılın ilk çeyreğinde kar ettiği bildirildi.



General Electric, bu yılın ilk üç ayına dair bilançosunu açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada, geçen yılın ilk çeyreğinde 61 milyon dolar zarar eden General Electric'in, bu yılın ocak-mart döneminde 619 milyon dolar net kar ettiği belirtildi.



Ayrıca, firma, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 0,01 dolar zarar ederken, bu senenin aynı döneminde hisse başına 0,07 dolar kar yakaladı.



Öte yandan, şirketin bu yılın ocak-mart döneminde geliri yıldan yıla düşüş gösterdi.



Buna göre, General Electric'in bu senenin ilk üç ayındaki geliri yüzde 0,6 düşüşle 27,66 milyar dolara geriledi. Firma, geçen yılın ilk çeyreğinde 27,84 milyar dolar gelir elde etmişti.



General Electric'in bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin yıldan yıla azalmasının ardından, şirketin New York borsasında işlem gören hisselerinde düşüş görüldü.



Dün şirketin hisse başına değeri 30,27 dolardan günü tamamlarken, firmanın hisseleri bugün yüzde 1,3 kayıpla 29,88 dolara kadar geriledi.