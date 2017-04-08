Genelkurmaydan Haftalık Bilgilendirme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır, Şırnak, Batman, Tunceli, Hakkari ve Kars'ta PKK'ya yönelik operasyonlarda son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.



Bu kapsamda, 31 Mart-6 Nisan'da, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek, bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara devam edildi.



Diyarbakır/Kulp, Lice, Hani, Şırnak/Beytüşşebap, Akçay, Batman/Gercüş ve Tunceli'deki "Kutu Deresi" bölgesi, Hakkari'nin Yüksekova, Kars'ın Sarıkamış ilçelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildi, 26 piyade tüfeği, bir uçaksavar makineli tüfek, 47 el bombası ve 3 roketatar ele geçirildi. Arama tarama faaliyetleri kapsamında 10 mayın ve 11 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Yaklaşık 850 kilogram amonyum nitrat, 20 kilogram "TNT", çok miktarda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcının ele geçirildiği operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak, barınak ve depo imha edildi.



Bölücü terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler sonucunda da 156 kilogram kubar esrar, 4 kilogram uyuşturucu ve 25 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 913 kişi de yakalandı.



Operasyonlarda 4 asker şehit düştü, 21 asker ise yaralandı.



Suriye'nin kuzeyindeki harekat



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azaz ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.



El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.



Bilgilendirmede, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların yürütüldüğü bölgelerde ağır darbe indirilen örgütün önemli kayıplar vermesinin sağlandığı kaydedildi.



Operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerin imha edildiği aktarılan bilgilendirmede, örgütün hain emellerine yönelik bazı eylemlerin planlama aşamasında engellendiği vurgulandı. Bilgilendirmede, bölücü terör örgütünün uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik de etkili tedbirler alındığı bildirildi.



TSK'nın, bölücü terör örgütünün bahar aylarından itibaren eylem yapamaz hale getirilmesi amacıyla operasyonlarına devam edeceği belirtilen bilgilendirmede, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği kaydedildi.



Bilgilendirmede, TSK'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerinin korunmasına destek olmak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdüreceği vurgulandı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk milletinin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadelerine yer verildi.