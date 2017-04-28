Genelkurmay Karargahına Gitmek Için Kışladan 16 Tank Çıkarmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 64 kişi hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, 16 tankın Genelkurmay Karargahına gitmek için kışladan çıkartıldığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede tabur komutanı, yarbay, üç yüzbaşı, tabur dışından gelen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, üç üsteğmen, bir asteğmen ve diğerleri astsubay, uzman ve erlerden oluşan 63'ü tutuklu 64 kişi şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında "anayasayı ihlale teşebbüs etme", "suçu işlemeyi kolaylaştırmak için öldürme", "suçu işlemeyi kolaylaştırmak için öldürmeye teşebbüs etmek", "kamu malına zarar verme", "korku yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "mala zarar verme" suçlamalarından kamu davası açıldığı belirtildi.



Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iddianamede "mağdur" sıfatı ile yer alırken, şüphelilerin eylemleri sonucunda 5 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Darbe girişimini önlemeye çalışan ve tankların üzerlerine sürülmesi, ateş edilmesi ya da tanklar tarafından öldürülmeye teşebbüs edilen 72 vatandaş ile darbe girişimi sırasında araçları zarar gören 24 kişinin müşteki olarak iddianamede yer aldığı ifade edildi.



16 TANK GENELKURMAY KARARGAHINA HAREKET ETMİŞ



İddianamede, Mamak 28. Mekanize Barış Gücü Tugayına bağlı Tank Taburunun Genelkurmay Başkanlığı Karargahına 16 tank sevk ettiği, bu tanklardan bir kısmının konvoy halinde gittiği belirtilerek, bir kısmının Kızılay'dan itibaren değişik sokak ve caddelerde kaybolduğu kaydedildi. Yolunu kaybeden tankın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu kavşağa gittiği ifade edildi. Darbeci askerlere engel olmaya çalışan sivil vatandaşlara tank içindeki personel tarafından ateş edilerek öldürme ve yaralama fiillerinin işlendiği bildirilerek, Genelkurmay Başkanlığı önündeki alt geçide tank topunun namlusuna hasar görmüş polis aracını takıp insanların üzerine süren tankın plakasının ve içindekilerin kesin olarak tespit edildiği vurgulandı.



(Abdullah Sarıca /İHA)