Genelkurmay'dan 23 Nisan'a Özel Afiş
Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel afişler hazırladı.
Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel afişler hazırladı.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde paylaşılan afişler, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görselleriyle donatıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanan afişlerde, Ulus'taki Birinci Meclis binası ve ellerinde Türk bayrağı olan miniklerin fotoğraflarına yer verildi.
Yüksek çözünürlüklü afişler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev yaptığı yerlerdeki binalara asılacak.