Genelkurmay Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi Aksoy Hudut Karakoluna Sınırın Suriye...
Genelkurmay Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmasının ardından misliyle mukabelede bulunulduğu, 3'ü roketatarı kullananlar olmak üzere 11...
Genelkurmay Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmasının ardından misliyle mukabelede bulunulduğu, 3'ü roketatarı kullananlar olmak üzere 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.