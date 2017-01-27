Kuzey Irak'a Hava Harekatında 57 PKK'lı Öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı bildirildi.

57 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava taarruzlarında teröristlerce kullanıldığı tespit edilen karargah, silah mevzii ve barınma alanlarının imha edildiği belirtildi. Bölgede yapılan detaylı hasar ve zayiat tespit çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin etkisiz hale getirildiği, taarruzlar esnasında çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedildi.