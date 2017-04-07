Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde Düzenlenen Operasyonda 3 Teröristin Etkisiz...
Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
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