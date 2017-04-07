Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde Düzenlenen Operasyonda 3 Teröristin Etkisiz...

Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde Düzenlenen Operasyonda 3 Teröristin Etkisiz...

Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Genelkurmay Başkanlığı, Terör, Cudi
sponsored ads