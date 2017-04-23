Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM'nin 97. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Verilen...

IHAAW193234-SIY/23-04-2017 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM’nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle verilen resepsiyonda, terörle mücadeleyle ilgili, "Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM'nin 97. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Verilen...

IHAAW193234-SIY/23-04-2017

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle verilen resepsiyonda, terörle mücadeleyle ilgili, "Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. 23.04.2017 19: 32: 34 TSI
NNNN - ANKARA

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