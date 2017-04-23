IHAAW193234-SIY/23-04-2017



- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle verilen resepsiyonda, terörle mücadeleyle ilgili, "Kahramanlıklar, fedakarlıklar devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. 23.04.2017 19: 32: 34 TSI

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