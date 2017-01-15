Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suudi Arabistan'a Gidecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-16 Ocak 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı"na katılacak.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15-16 Ocak 2017 tarihlerinde Riyad/Suudi Arabistan'da, 13 ülke genelkurmay başkanının katıldığı DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na iştirak edecektir" denildi. - ANKARA