Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Oyunu Kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oyunu kullandı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve eşi Şule Akar, Çankaya İlköğretim Okulu'nda ki 1145 nolu sandıkta oylarını kullandı. Orgeneral Akar oyunu kullandıktan sonra eşinin oy kullanmasını bekledi.



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