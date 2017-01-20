Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik Üssü'nde Denetlemelerde Bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’la birlikte İncirlik Üssü’nde denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik Üssü'nde Denetlemelerde Bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'la birlikte İncirlik Üssü'nde denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 20 Ocak 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olduğu halde 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında denetlemelerde bulunmuştur" denildi. - ANKARA

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