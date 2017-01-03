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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a Ziyaret

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Muhammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a Ziyaret

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Muhammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Alayeesh, Orgeneral Akar'ı, Genelkurmay Karargahı'nda ziyaret etti.

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