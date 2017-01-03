Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Muhammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Alayeesh, Orgeneral Akar'ı, Genelkurmay Karargahı'nda ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a Ziyaret
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Muhammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Muhammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads