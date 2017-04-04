Genelkurmay Başkanı Ankara'ya Hareket Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Şırnak ve Bitlis temaslarının ardından Muş'a geldi. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, Muş ziyaretinin ardından Ankara'ya hareket etti.



Bitlis'ten helikopterle Muş Havalimanına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarını Vali Seddar Yavuz karşıladı. Burada bir süre Vali Yavuz'la sohbet eden Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindekiler, daha sonra uçakla Ankara'ya hareket etti. - MUŞ