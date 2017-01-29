Genelkurmay Başkanı Akar ve Komutanlar, Kardak Kayalıkları'nda İnceleme Yaptı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bugün Aksaz Deniz Üssü'ndeki denetleme ve incelemelerden sonra Bodrum'dan 'TCG Meltem' hücumbotuyla denize açılarak Kardak Kayalıkları'na gitti. Genelkurmay Başkanı ve komutanlar Kardak Kayalıkları'nda incelemelerini tamamladıkta sonra Bodrum'a döndü.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bugün Aksaz Deniz Üssü'nde inceleme ve denetmelerden sonra saat 10.30 sıralarında karayoluyla Bodrum'a geldi. Rıhtımda bekleyen P334 borda numaralı 'TCG Meltem' hücumbotuna geçen Orgeneral Akar ve komutanlar Kardak ziyareti için denize açıldı. Komutanların bulunduğu, 2 koruma botu ile 4 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği 'TCG Meltem' hücumbotu, saat 11.45 sıralarında Bodrum'a 25 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na ulaştı.



YUNANLILAR ANMA YAPIYORDU



Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 1996 yılındaki Kardak krizi sırasında düşen Yunan helikopterinde ölen 3 subay için, kayalıklara 1.5 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'nda bugün olayın yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapılıyordu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanların bulunduğu 'TCG Meltem' hücumbotu Kardak'a yaklaşırken, 1 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndaki Yunan sahil güvenlik botları bölgeye hareket etti. İstanköy (Kos) ve Kilimli (Kalimnos) önlerindeki Yunan savaş gemileri de ziyareti uzaktan izledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Kardak Kayalıkları çevresinde dolaşıp incelemelerini tamamladıktan sonra Bodrum'a döndü.



GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI



Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde bugün konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:



"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte 29 Ocak 2017 tarihinde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Ziyaret sırasında Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetlerimize ait 2 hücumbot ile seyir icra edilmiştir. Orgeneral Akar, TSK olarak Ege Denizinde icra etmiş olduğumuz tüm faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmiştir. İlaveten ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK'nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurgulamıştır.



Orgeneral Akar, ayrıca TSK'nın bölgemizde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu da ifade etmiştir. - Muğla