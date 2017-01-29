Genelkurmay Başkanı Akar ve Komutanlar, Kardak Kayalıkları'nda İnceleme Yaptı - Ek Fotoğraf

Genelkurmay Başkanı Akar ve Komutanlar, Kardak Kayalıkları'nda İnceleme Yaptı - Ek Fotoğraf

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Genel Kurmay, Genelkurmay, Kardak