Genelkurmay Başkanı Akar, Sınır Hattında /fotoğraflar

Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında.

Genelkurmay Başkanı Akar, Sınır Hattında /fotoğraflar

Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında

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