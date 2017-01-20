Genelkurmay Başkanı Akar İncirlik Üssü'nde Denetleme Yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte, Fırat Kalkanı harekatının devam ettiği Cerablus ve El Bab bölgelerine komşu sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti.

SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Akar ve komuta kademesi, Harekat'ta görev yapan birlikleri denetleyip Harekat Merkezi'ne geçti. Genelkurmay Başkanı Akar, burada bugün 5 askerin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili komutanlardan bilgi aldı.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE DENETLEME

Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'ne geçip 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların bölgedeki temasları sürüyor.

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 20 Ocak 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olduğu halde, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmaktadır.

Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bölgede bulunan Harekât Merkezinde devam etmekte olan Fırat Kalkanı ve Terörle Mücadele Harekâtına yönelik gelişmeler hakkında ilgili Komutanlıklardan son duruma ilişkin değerlendirmeleri almıştır.

Müteakiben İncirlik/Adana'ya giden Orgeneral AKAR halen 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında denetlemelerine devam etmektedir.