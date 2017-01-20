Genelkurmay Başkanı Akar'dan Sınırdaki Birliklere Inceleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki faaliyetleri yerinde inceledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik 150 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutasının sağlandığı merkezde incelemelerde bulundu.



Faaliyetleri yerinde görmek için ÖKHÜ-2 Üs Bölgesi'nde inceleme yapan Orgeneral Akar, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da aralarında bulunduğu yetkililerden brifing aldı.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın icrasında büyük bir kahramanlık ve özveriyle görevlerini ifa eden personele hitap eden Orgeneral Akar, "Bugüne kadar büyük gayretler gösterdiniz, bundan sonra aynı gayretlerinizi bekliyorum." dedi.



Orgeneral Akar, "Bu konuda herbirinizin aklı, herbirinizin teklif, görüş ve önerisi çok önemli. Biz bir takımız, bir timiz. Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün, bir takım. Dolayısıyla burada hep birlikte bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle ülkemiz ve milletimiz için, mevcut problemleri çözmek için 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Herhangi bir ülkede, herhangi bir işgal peşinde değiliz"



Harekatın, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildiren Akar, şunları kaydetti:



"Yaptığımız şey, tamamen halkımızın, milletimizin güvenliği, ülkemizin birliği ve beraberliğini, topraklarımızın güvenliğini sağlama, bunu yaparken de asil Türk milletinin özelliklerine yaraşır bir şekilde, hiçbir şekilde, hiçbir masum insana zarar vermeden tamamen terörle, teröristlerle mücadele etmek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Burada yapılan şey, terörle mücadele, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak.



Bizim meşru müdafaa hakkımız var. Biz gidip de herhangi bir ülkede, herhangi bir işgal peşinde değiliz. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum. Çok zor bir harekat, bu dönemde gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlık hakikaten her türlü övgünün üzerindedir. Hepinize kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."