Dha ANKARA - Genelkurmay Başkanı Akar, başkentte eşiyle oy kullandı



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eşi Şule Akar'la birlikte Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda, 1145 numaralı sandıkta oy kullandı.



Genelkurmay Başkanı Akar ve eşi Şule Akar, saat 14.30 sıralarında, Çankaya İlkokulu'na gelerek, oylarını kullandı. Orgeneral Akar, oy verdikten sonra bir süre eşinin oy kullanmasını bekledi. Akar çifti, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında okuldan ayrıldı.