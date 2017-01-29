Genelkurmay Başkanı Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında İncelemede Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetlerimize ait 2 hücumbot ile seyir icra edilmiştir. Orgeneral Akar, TSK olarak Ege Denizi'nde icra etmiş olduğumuz tüm faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmiştir. İlaveten ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK'nın azim ve kararlılıkla gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurgulamıştır. Orgeneral Akar, ayrıca TSK'nın bölgemizde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu da ifade etmiştir" denildi. - ANKARA