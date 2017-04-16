Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Dündar, oyunu kullandı



ANKARA - Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması için oy verme işlemleri devam ediyor. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar erken saatlerde Çankaya İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Orgeneral Dündar'ın oy kullandığı Çankaya İlkokulu'nda ilerleyen saatlerde TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da oy vermesi bekleniyor.