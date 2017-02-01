Genel Sekreter Yaşar'dan Avcıların Ailelerine Taziye Ziyareti

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Muradiye'de avlanırken düşen çığın altında kalarak hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.



Muradiye'ye bağlı Yakıncak Mahallesi'nin kırsalında pazar günü avlanmaya çıkan Yakup Kaya ile Ercan Akparan'ın üstüne çığ düşmüş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonucunda 2 avcının cansız bedenine ulaşılmıştı. Genel Sekreter Mehmet Yaşar, üzücü olayda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunmak üzere ilçeye gitti. Yaşar, ilk olarak Yakup Kaya'nın Yakıncak Mahallesi'ndeki taziyesine katılarak, merhumun yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından ilçe merkezindeki Hazreti Ömer Camii'nde Ercan Akparan'ın taziyesine katılan Genel Sekreter Yaşar, Akparan ailesine de başsağlığı dileyip bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı. - VAN