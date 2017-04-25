Genel Sekreter Yardımcısı Vardar İstifa Etti

Vardar, kamuda edindiği 21 yıllık tecrübe ve deneyimlerini serbest piyasada uygulamak ve aynı zamanda ailesine daha fazla zaman ayırmak için istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamu görevine başlayan Bayram Vardar, 2 yıl burada çalıştıktan sonra Bursa Gürsu Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü olarak altı yıl görev yaptı. 2009 yerel seçimleriyle birlikte Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin beş yıl Başkan Yardımcılığı'nı yapan Vardar, son 8 yıldır da aralıksız Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yapmaktaydı.

Belediyecilik hayatında 21 yılı dolduran Vardar, kamuda edindiği 21 yıllık tecrübe ve deneyimlerini serbest piyasada uygulamak ve aynı zamanda ailesine daha fazla zaman ayırmak için memuriyetten istifa ettiğini açıkladı. Vardar, "Yaşadığım şehre hizmet etmenin 657 Sayılı Mevzuat dışında da mümkün olduğu anlayışıyla hareket etmeyi bir borç biliyorum" dedi.