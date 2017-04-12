Genel Sekreter Yalçın'ın İlçe Ziyaretleri

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Özalp ve Saray ilçelerinde incelemelerde bulundu.



Van Büyükşehir Belediyesinin ilçe gezileri kapsamında Özalp ve Saray ilçelerine giden Yalçın, ilçe muhtarlarıyla yapılan toplantı sonrası Kapıköy sınır kapısı ile Özalp'a bağlı Emek ile Dönerdere mahallelerini ziyaret etti.



İlk olarak Türkiye-İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Yalçın, inşaat çalışmalarından ötürü ortaya çıkan görüntü ve çevre kirliliğiyle ilgili birimlere talimatlar verdi.



Kapıköy ziyaretinin ardından Özalp'te bulunan ve Trabzon kökenli Emek ile Dönerdere mahallelerinde de incelemelerde bulunan Yalçın, her iki mahallenin alt ve üstyapısında bulunan eksikliklerle ilgili çalışmaların yapılacağını mahalleliye iletti.



Dönerdere'de mahallelinin yeniden geliştirdiği Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni de gezen Yalçın, mahalleliyi kooperatif çalışmalarından dolayı ayrıca tebrik etti.