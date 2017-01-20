Genel Sekreter Tenekeci'den Muhtarlara Ziyaret

Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Eleşkirt Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Sarı'yı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Sarı, Genel Sekreter Erhan Tenekeci'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İlçedeki bütün köy grup yollarının sıcak asfaltla kaplandığını ifade eden Sarı, şimdi ise tek tek köy yollarının asfaltlanmaya başladığını ifade ederek, Tenekeci'ye teşekkür etti. Münferit bazı köylerin arazi yolları ve içme suyu yetersizliği bulunduğunu ifade eden Sarı, bu konuda sıkıntıların çözümü konusunda destek istedi.



Genel Sekreter Erhan Tenekeci ise, sıkıntıları bildiklerini ve sezonun açılışıyla beraber çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacaklarını müjdeledi. Tenekeci, "Vali Bey köy içme suları konusuna çok önem veriyor. Bazı köylerimizde kaynak sıkıntısı olduğunu, diğer köylerde ise bu yıl içerisinde inşallah su sıkıntısı konusunu gündemden çıkaracağız" dedi. - AĞRI