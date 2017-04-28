Genel Sekreter Öz, Laborantlar Gününü Kutladı

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, 28 Nisan Dünya Laborantlar Gününü kutladı.



Kamu Hastaneler Birliğine bağlı sağlık kuruluşlarını tek tek ziyaret eden Genel Sekreter Erdoğan Öz, burada hem sağlık kuruluşları hakkında bilgiler aldı hem de görev yapan Laborantların gününü kutladı.



Laborantların 28 Nisan Dünya Laborantlar Gününü Kutlayan Genel Sekreter Öz, daha sonra sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. - ADIYAMAN