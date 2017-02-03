Genel Sekreter Erdinç Dolu, "Kars'ta Kurumlar El Ele Verdi"

Kars Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, kapalı köy yollarının açılması için Özel İdare, Karayolları, UMKE ve 112 Acil Servisin koordineli çalıştığını söyledi.



Kars Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, kar yağışı ve tipinin ardından kapalı köy yollarında çalışmalar yürüttükleri belirtti.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, 6 Şubat 2017 tarihinde eğitim-öğretime başlanacağını bundan dolayı yol açma çalışmalarını hız verdiklerini söyledi.



Dolu, "Özellikle geçen hafta yoğun bir kar yağışı oldu. Biz geçen hafta itibariyle birçok köy yolunu açmıştık. Fakat malumunuz bu bölgede tipi yoğun şekilde son 2-3 gündür kendini hissettirdi. Dolayısıyla kapalı köy sayımız kar yağmamasına rağmen tipi nedeniyle 160'lara tekrar çıkmıştı. Fakat arkadaşlar sağ olsun, ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor ve şuan itibariyle kapalı köy sayımız 45'e indi. Pazartesi de okullar açılıyor, büyük ihtimalle kar yağışı gözükmüyor ama tipi de olmaz ise Pazartesi'ne kadar bütün yolları açacağız ve eğitim öğretime engel teşkil edecek bir husus olmayacak" dedi.



Yol açma çalışmalarında ekiplerin zaman zaman zorluk çektiğini hatırlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, "Gerek merkezde, gerekse ilçelerde bütün ekipler şuan dışarıda. Greyder ve dozerlerimizin basit açacağı yerlerde kamyonlarımızı bile görevlendirdik. Tabi yer yer zorluk yerimiz değişiyor. Merkezde bizi zorlayan yerler farklı, diğer ilçelerde farklı. Şuanda Kağızman'da dağınık bir bölge olduğu için bizi biraz daha zorluyor. Merkezde bu yıl çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Yaşamamızın sebebi de geçen yıl ilkbahardan başlattığımız yol genişletme ve yükseltme çalışmalarımız vardı. Bunun faydasını gördük. Örneğin daha önceki seneler Söğütlü grup yolu bizi çok sıkıntıya sokarken, bu sene hemen hemen sıkıntı yok gibi. Önümüzdeki yılda Kars genelinde sadece merkez için söylemiyorum; yolu dar olan ve alçak olan bütün grup yollarından başlayarak yükselteceğiz, genişleteceğiz. Böylelikle önümüzdeki yıl bu sıkıntıyı biraz daha minimize edeceğiz inşallah" diye konuştu.



Kurumlara koordineli çalıştıklarının altını çizen Erdinç Dolu, "Yoğun kar yağışı ve tipi olan geceler biz nöbetçi ekip bırakıyoruz. Gerek destek hizmetleri gerekse yol şube hem Karayollarıyla, hem UMKE ile hem de 112 ile koordineli çalışıyor. Sıkıntılı olduğu durumlarda geceleri özellikle 112'nin ihbarları bizim için önemli. Onların taleplerini öncelikle açıyoruz. Çünkü söz konusu hastalarımızın en yakın acil sağlık merkezine ulaşması olduğu için önceliğimiz onlar. Şuanda herhangi bir koordinasyonsuzluk yok. İyi bir ekip çalışması şuanda sahada yürütülüyor" şeklinde konuştu. - KARS