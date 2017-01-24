Genel Seçimlerde Bağımsız Milletvekili Adayı Olan Tınas Hayatını Kaybetti

Bursa'da, genel seçimlerde bağımsız milletvekili adayı olan 78 yaşındaki Şükrü Tınas, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Şükrü Tınas, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'ndeki adresinde rahatsızlandı. 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tınas, hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Tınas'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tınas'ın genel seçimlerde bağımsız milletvekili odayı olduğu öğrenildi. Polisin olayla alakalı tahkikatı sürüyor. - BURSA