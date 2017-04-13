Genel Müdürü Ayhan Okuduğu Okulu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Bayburt'ta 25 yıl önce mezun olduğu okulu ziyaret etti.



Bahir Necati Sorguç İmam Hatip Yatılı Bölge Okulu'nda öğrencilerle buluşan Ayhan, memleketi Bayburt'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Ayhan, okuyup 25 yıl önce mezun olduğu okulu ziyaret ederek eski anılarını tazelediğini belirterek, "1989-1992 yılları arasında tam da bu sıralarda eğitim görürken 25 yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Genel Müdür olarak ziyaret etmek çok farklı bir duygu. Öğrencilerimizden çok çalıştıklarında onların da bakan, milletvekili, genel müdür olabileceklerini ve gayret gösterdikten sonra hedefe ulaşmamanın imkansız olduğunu belirtiyorum." dedi.



Ziyarette Ayhan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan da eşlik etti.