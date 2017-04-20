Genel Müdür Toros'tan Vali Toprak'a Ziyaret
Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.
Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Göç Politikaları ve Projeleri Daire Başkanı Abdullah Ayaz, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Önder Bakan ve beraberindeki uzmanlarla Hakkari'ye gelen Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Vali Toprak'a ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Toros ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Vali Toprak, Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros ve beraberindekilerle birlikte Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. - HAKKARİ