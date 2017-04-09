Genel Müdür Kurt Belediye Başkanı Kara'yı Ziyaret Etti

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve beraberindeki heyet ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir ve beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Konukevinde Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis'in tarihi ve kültürel açıdan önemli bir il olduğunu ifade ederek, "Kilis'in tanıtımı için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'tan destek istiyoruz. Kültür varlığı açısından ilimiz önemli bir kenttir. Tarihi Kilis evlerimiz, konaklarımız, sahabe türbelerimiz var. İnan turizmi açısından desteğe ihtiyacımız var" dedi.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Kurt, Kilis için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Hasan Kara'nın yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi. - KİLİS