Genel Kurul Salonundaki Düzenlemeler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda koltukların renginden dolayı kavga başladığını görmediğini belirterek, "Koltuğa suç atmamak, onun rengine bu işi yüklememek lazım." dedi.



AK Parti Grup başkanvekilleri Muş ile Naci Bostancı, TBMM Genel Kurul Salonunda yapılacak değişiklikler ve koltukların rengine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladılar.



Muş, "koltukların renginin kavgaya neden olması ve değiştirilmesi" ile ilgili soru üzerine, salonda, koltukların renginden dolayı bir kavganın başladığını görmediğini söyledi.



Genel Kurul Salonundaki tartışmalar ve fiziki tatsız görüntülerin yaşanmasının kürsü işgalinden kaynakladığını ifade eden Muş, "Normalde İçtüzükte kürsü işgali diye bir şey yoktur. Tartışmalar çıkıyor ve maalesef arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor. Bunun koltuğun rengi ile ne alakası var? Koltuğa suç atmamak lazım, onun rengine bu işi yüklememek lazım." diye konuştu.



Muş, "koltuktan, koltuğun renginden ya da başka konulardan dolayı bu tartışmalar çıkıyor." denilmesini doğru bulmadıklarını kaydederek, "Şimdiye kadar zaten olabildiğince sakin bir şekilde Meclis çalışmalarımızı yürüttük. Ama çıkan tartışmalara baktığınız zaman, sebebi kürsü işgali. Bunun koltuğun rengi ile bir alakası yok. Bir siyasi parti grubunun hakkı olmadığı halde işgale başlaması sonucu ortaya çıkan tartışmalar, bazen maalesef tatsız neticelere ulaşabiliyor. Konunun özeti budur." değerlendirmesinde bulundu.



"Renklerde kusur bulmayalım"



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da Genel Kurul Salonundaki koltukların renginin kavgaya neden olduğu ile ilgili bir düşünceye katılmadığını belirtti.



Kavganın renklerden ziyade insanın muhakemesiyle ilgili olduğunu düşündüğünü dile getiren Bostancı, "Çevre faktörleri bir unsurdur ama asıl olan insanların tavır ve davranışları, jestleri, konuşma biçimleri, yaklaşımları; asıl tayin edici bunlardır. Renklerde kusur bulmayalım. Kavgalara, çekişme ve gerilime ilişkin kusur bulacaksak bunu kendimizde aramamız lazım." ifadesini kullandı.



Bostancı, başka bir soru üzerine, yeni kulisleri beğendiğini ifade ederek, "Kulis çok şık olmuş." dedi.



Genel Kurulda da yeni sisteme ilişkin birtakım değişikliklerin olacağını kaydeden Bostancı, "Ümit ederim, yeni sistemin sembolik düzenine ait makul görüntü ortaya çıkar." dedi.



Naci Bostancı, "Genel Kurulda Bakanlar Kurulu sıralarının olmayacağının" söylenmesi üzerine "Yeni sistemde dışarıdan atandıkları için artık yasama organının bir unsuru olmayacak ve yasama organı ile bağlantıları kalmayacak, o yüzden yerleri de olmayacak." diye konuştu.