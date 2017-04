Genel Greve Giden Brezilya Savaş Alanına Döndü

Brezilya'da kemer sıkma önlemlerini protesto için yapılan genel grev ve gösteriler yaşamı durma noktasına getirdi.



Başkan Michel Temer'in kemer sıkma önlemleri için yaptığı reform çalışmaları nedeniyle 20 yıl sonra ilk kez genel greve gidildi. Sendikaların çağrısıyla yapılan greve çalışanların yüzde 45'i katıldı. 40 milyon çalışanın işe gitmediği haftanın son günü çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi.



#Brazil: Autonomous block (anarchist/#antifa), in #SãoPaulo, recalls 100 yrs of the Brazilian general #strike. #GreveGeral MidiaNINJA pic.twitter.com/dHKzGOWwrU— ubique (PersonalEscrito) 28 Nisan 2017



Barışçıl başlayan gösteriler, aşırı grupların etrafa saldırmasıyla şiddet olaylarına dönüştü. Polisin müdahalesinin ardından kent sokaklarında büyük karışıklık yaşandı. Çıkan olaylarda 8 otobüs ateşe verilirken, birçok işyerinin de camları kırıldı.



[Video] #Brazil: A bus is burning in #RiodeJaneiro downtown. #strike #GreveGeral #grevegeralrj pic.twitter.com/Dh9mNw0cS9— ubique (@PersonalEscrito) 28 Nisan 2017



Çıkan olaylara karşın hükümetin hazırladığı reform paketinin onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Brezilyalılar, neredeyse yarısı yolsuzlukla suçlanan kabine üyelerini skandalı bastırmaya çalışmakla suçluyor.



Eski Başkan Dilma Rousseff'in görevden alınmasının ardından koltuğu devralan Başkan Temer'in halk desteği de yüzde 10'a düşmüş durumda. Eski Başkan Rousseff taraftarları, Temer'i darbe yaparak göreve gelmekle suçluyor. Binlerce kişi Başkan Temer'in evine yürüyerek istifa çağrısı yaptı.



#Brazil More than 70K protesters heading to president Temer house in Sao Paulo- #GeneralStrike demo. pic.twitter.com/EHNInKBwkS Via MidiaNINJA— José Miguel Sardo (jmsardo) 29 Nisan 2017



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Grev savaş alanına greve giden döndü Gösteri Genel Brezilya Gepost: 29 april 2017