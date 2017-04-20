Genel Başkan Ceylan'dan Vali Toprak'a Ziyaret

İstanbul'dan gelen Genç Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı Resul Çiftçi, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan TOoprak'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Ceylan ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.



Ziyarette Genç Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Vali Toprak'a Arapça yazılı "Ey Rabbimiz bizi muttakilere önder kıl" anlamını taşıyan tablo hediye etti.



Ziyarette, Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Aydın Çallı da hazır bulundu. - HAKKARİ