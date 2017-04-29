Gençlik ve Spor Kulübü'nden Çocuklar İçin Kayak Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübünce "Milletin Çocukları 15 Temmuz Ruhunu Yaşatacak" sloganıyla 7 ilde kayak projesi başlatıldı.



ASP Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşların yarattığı milli mücadele ruhunu yaşatmak amacıyla hayata geçirildi.



ASP Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Genel Koordinatörü Özcan Gül, proje kapsamında her ilden 15 çocuk seçerek 7 ilde kayak eğitimleri başlattıklarını söyledi.



Gül, 81 ilde faaliyet gösterdiklerini ve spor kulübü olmanın ötesinde insana değer katmayı yaşam felsefesi haline getirdiklerini belirterek, "Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler yaparak toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflemekteyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak, bu hain darbe girişimine karşı gösterilen milli mücadele ruhunu yaşatmak ve çocuklarımıza bu ruhu aşılamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kayak eğitiminin yanı sıra çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmelerinin temel hedefleri olduğunu aktaran Gül, proje kapsamında Ankara'da 3-10 yaşlarında 15 çocuğun kayak eğitimi almaya başladığını, diğer illerde de altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Gül, kayak eğitimi alan çocuklara tesislerini açan, malzeme ve eğitmen desteği sağlayan şirkete teşekkür etti.