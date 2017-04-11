Gençlik ve Spor Bakanlığından Soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen atletizm yarışmalarıyla ilgili soruşturma başlattı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen atletizm yarışmalarında bazı olumsuzluklar yaşandığına dair basında haberler yer almıştır. Söz konusu atletizm yarışmalarında yaşananlarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.