Gençlik ve Spor Bakanlığından "57. Alaya Vefa" Yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı Şehitleri başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitlerini anmak için her yıl olduğu gibi bu sene de 25 Nisan'da "Vefa Yürüyüşü" yapılacak.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'de her yıl 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nde, Kosova'dan 120, Çanakkale'den 160 ve 80 ilden gelecek 2 bin 880 genç olmak üzere toplam 3 bin 160 genç yer alacak.



Etkinlikte yer alacak gençler, yarın Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile hastane ve Bigalı Şehitliklerini ziyaret edecek. Ardından konaklamanın yapılacağı Kocadere Kamp Alanına geçecek gençler, burada düzenlenecek çeşitli etkinliklere katılacak.



Yürüyüşün gerçekleşeceği 25 Nisan'da ise program, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın gençlere çorba ikram etmesiyle başlayacak. 57. Alay Vefa Yürüyüşü sonrasında kapanış programı düzenlenecek ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirilecek.



57. Alay diğer illerde de anılacak



Bakanlık sadece Çanakkale'de değil, diğer 80 ilde de düzenleyeceği etkinliklerle 57. Alay şehitlerini anacak.



Program, yaklaşık 50 bin gencin katılımıyla 25 Nisan'da tüm illerde sabah namazı öncesinde Çanakkale konulu vaazın verilmesiyle başlayacak.



Sabah namazının ardından katılımcı gençlere yarma çorbası ikram edilecek ve illerde bulunan şehitliklere yürünecek.



Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son bulacak.