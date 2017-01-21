Gençlik ve Spor Bakanlığı Recep İvedik 5 Filmi İçin Soruşturma Başlattı

Tepkiler üzerine Azerbaycanlı boksörün Recep İvedik'ten yumruk yediği sahneyi filmden çıkarmak zorunda kalan Gökbakar, bir şokla daha karşı karşıya...

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Stadyum pistinde ve boks salonunda çekilen görüntüler üzerine düğmeye basan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüklerine birer yazı gönderdi. Görüntülerin nerede kaydedildiğini tespit etmek için kolları sıvayan GSGM, il ve ilçe müdürlüklerinden, boks salonlarının ve stadyumlarının filmdeki aynı açıdan fotoğraflarının çekilerek gönderilmesini talep etti.

İZİN ALMADAN ÇEKİM YAPILDI

GSGM'nin izin almadan çekim yapıldığı gerekçesiyle böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi.

(Habertürk)