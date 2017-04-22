Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Doğu ve Güneydoğu'ya Büyük Destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu'da yapılacak olan projelere destek verecek. Bu bölgelerdeki 91 gençlik merkezi, 87 kitap kafe ve 25 mobil gençlik merkezi olmak üzere 203 projeye toplam 20 milyon TL destek verildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine büyük bir desteğe hazırlanıyor. Özellikle bu bölgedeki çocukları ve gençleri, spora, sanata ve bilime yönlendirmek için çalışmalar yapan bakanlık, 91'i gençlik merkezi, 87'si kitap kafe ve 25'i mobil gençlik merkezi olmak üzere toplam 203 projeye 20 milyon TL'lik destek bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yapılacak olan desteğin ilerleyen dönemlerde de artarak devam edeceğini söyledi. Bakanlık, bugüne kadar bin 353 projeye 129 milyon TL destek sağlarken, bu projelerden 800 bin genç faydalandı.



Özel destek verme kararı alındı



Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Türkiye geneli dışında sadece Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illere yönelik özel bir destek verme kararı alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özel Çağrı Programı'nı, Mobil Gençlik Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projeleri olmak üzere üç tür proje ile sınırlandırdı. ve destek tutarının üst sınırını, Kitap Kafe ve Mobil Gençlik Merkezi projeleri için 125 bin TL, Gençlik Merkezi projeleri için ise 150 bin TL olarak belirledi.



"Gençlere yönelik desteğimiz artarak devam edecek"



Bu bölgelerde yapılacak olan gençlik projelerine ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bölgeye yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Bölgedeki tüm illerimiz bundan payını alacak. Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla gençlerimizin hayata geçirdiği hareketlilik projeleri ve gençlik çalışmaları ile ilgili özel proje çalışmalarına destek veriyoruz. Bunu da 20 milyon TL ayırdığımız kaynak ile gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Evlatlarımıza, birbirleriyle kaynaşmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları, aramızdaki farklılıkların değil daha yakın olduğumuz ortak değerlerimizin öne çıkarılması, farklılıklarımızın ortak değerlerimiz çerçevesinde zenginliğimiz olduğunu erken yaşta anlatacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL