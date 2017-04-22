Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Doğu ve Güneydoğu'ya Güçlü Destek

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, 91'i Gençlik Merkezi, 87'i Kitap Kafe ve 25'i Mobil Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 203 projeye 20 milyon TL destek verecek. Bakan Çağatay Kılıç, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında verdikleri 20 milyon TL'lik desteğin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerine verdikleri önemin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, bu desteğin önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde artarak süreceğini bildirdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, özgüven sahibi ve uluslar arası alanda rekabet edebilecek donanıma sahip gençler olarak yetişmelerini sağlayabilmek için gençlik projelerine olan desteğini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, genç fikirleri, gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri adına Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 800 bin gencin faydalandığı 1.353 projeye, 129 milyon TL destek sağladı.



DEZAVANTAJLI GENÇLERE VE BÖLGELERE YÖNELİK DAHA GÜÇLÜ DESTEK



Gençlik Projeleri Destek Programı'nın içeriğini, güncel gelişmelere, değişen beklentilere ve ihtiyaçlara göre revize eden Bakanlık, destek kapsamında dezavantajlı gençlere ve bölgelere daha güçlü destek vermeye başladı. Son dönemde ülkemizin doğu ve güneydoğusunda yaşanan terör olayları sonrasında bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı da bölge gençlerine yönelik çalışmalara güçlü bir katkı sunmaya devam ediyor.



Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Türkiye geneli dışında sadece Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illere yönelik özel bir destek verme kararı alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özel Çağrı Programı'nı, Mobil Gençlik Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projeleri olmak üzere üç tür proje ile sınırlandırdı. ve destek tutarının üst sınırını, Kitap Kafe ve Mobil Gençlik Merkezi projeleri için 125 bin TL, Gençlik Merkezi projeleri için ise 150 bin TL olarak belirledi.



203 PROJEYE 20 MİLYON TL DESTEK



Sözkonusu üç proje türü ile bölgede kalıcı ve sürdürülebilir projelerin desteklenmesi ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan Bakanlık, bu yıl Sivil Toplum Kuruluşlarınca sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesini tamamlayarak, 91'i Gençlik Merkezi, 87'i Kitap Kafe ve 25'i Mobil Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 203 projeye 20 milyon TL destek sağladı.



KİTAP KAFE PROJELERİ



Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Çanakkale'nin Çan içesinde uygulanan bir proje kapsamında açılan Kitap Kafenin gençler için bir çekim merkezi haline gelmesi, bu proje türünün daha yaygınlaştırılması düşüncesini doğurdu.



Bakanlığın destek verdiği Kitap Kafe projeleri ile sadece okumaya ve ders çalışmaya yönelik sunulan imkanların ötesinde canlı bir kültürel ortamın, gençler için bir cazibe merkezinin oluşturulması amaçlanıyor ve Kitap Kafelerin gençlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikte hizmet vermesi bekleniyor.



Tarih, Siyaset Bilimi ve Edebiyat gibi farklı disiplinlere ait ve farklı ilgi alanlarına sahip gençlerin beklentilerine karşılık verecek çeşitlilikte seçilmesi öngörülen asgari 3.000 kitabın bulunacağı Kitap Kafelerde gençlerden herhangi bir ücret alınmadan çay, kuru pasta vb. ikramlarda da bulunuluyor.



Kitap Kafelerde ayrıca, imza günleri, okur - yazar buluşmaları, kitap ve sinema tahlilleri gibi etkinlikler de düzenleniyor.



GENÇLİK MERKEZİ PROJELERİ



Bulundukları ortam ile bütünleşen ve "mahalle"nin bir parçası olacak Gençlik Merkezleriyle gençlerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle serbest zamanlarını değerlendirebildikleri cazibe merkezi mekanlar oluşturulması amaçlanıyor.



Gençlik Merkezlerinin, gençlere okuma, araştırma yapabileceği, yaz ve kış kampları, özel günleri anma toplantıları, konser, gezi, müsabaka, turnuvalar gibi her türlü etkinliklerin sağlandığı, panel, seminer, imza günü, okur yazar buluşması, söyleşi vb. etkinliklerin düzenlendiği, bilgisayar kursundan diksiyon kursuna, ebrudan bağlama kursuna eğitim alabileceği, masa tenisi, satranç, mangala gibi oyun ve sporlarla nitelikli vakit geçirebileceği, nitelikli ve uzman personel yoluyla rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alabileceği bir ortam olması öngörülüyor.



MOBİL GENÇLİK MERKEZİ PROJELERİ



Daha önce Siirt'te uygulanan ve çok olumlu tepkiler alınan Mobil Gençlik Merkezi projeleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca sunulan hizmetlerden yararlanma imkanı bulamayan ya da yeterince yararlanamayan özellikle kırsal kesimlerde yaşayan gençlere bu hizmetlerin yerinde sunulması amaçlanıyor.



Mobil Gençlik Merkezleri ile köy, ilçe ya da merkezdeki okullarda, sanayi bölgelerinde, yerleşim yeri meydanlarında, AVM'lerde ve benzeri mekanlarda, kitap dağıtımı, satranç turnuvası, sportif ve önemli günlere ilişkin etkinlikler düzenlenmesi amaçlanıyor. Proje ile ayrıca, uzak mahallerde ikamet eden özellikle dezavantajlı gençlerin katılacağı sportif, kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinlikleri düzenlenmesi ya da bu gençlerin gezi, kamp, sinema gibi etkinliklere katılımının sağlanması öngörülüyor.



"GENÇLERE YÖNELİK DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"



Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi kapsamında Gençlik Projeleri Destek Programında bölgeye ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bölgeye yönelik desteklerinin artarak süreceğini söyledi.



Bakan Çağatay Kılıç, şöyle dedi:



"Bölgedeki tüm illerimiz bundan payını alacak. Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla gençlerimizin hayata geçirdiği hareketlilik projeleri ve gençlik çalışmaları ile ilgili özel proje çalışmalarına destek veriyoruz. Bunu da 20 milyon TL ayırdığımız kaynak ile gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Evlatlarımıza, birbirleriyle kaynaşmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları, aramızdaki farklılıkların değil daha yakın olduğumuz ortak değerlerimizin öne çıkarılması, farklılıklarımızın ortak değerlerimiz çerçevesinde zenginliğimiz olduğunu erken yaşta anlatacağız."



- İstanbul