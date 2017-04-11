Gençlik ve Spor Bakanlığı Bodrum'daki Atletizm Yarışmaları Hakkında Soruşturma Başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen atletizm yarışmasında meydana gelen olumsuzluklar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen atletizm yarışmalarında bazı olumsuzluklar yaşandığına dair basında haberler yer almıştır. Söz konusu atletizm yarışmalarında yaşananlarla ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA