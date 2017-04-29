Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Selim Cerrah Açıklaması

Kırşehir'de katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışması ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Selim Cerrah, "Cinnet asrında ezan okunduğunda kalbine namaz duygusu gelen insan evliya hükmündedir" dedi.



Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda Türkiye genelinde gerçekleştirilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışması ödül töreninde konuşan Cerrah, "Hakikatlerin dile getirildiğini Fetih Suresinde gördük. Ömrü hayatı İslam'ı haykırmakla geçen Muhammed Gazali'nin de ömrü böyle bir kürsüde İslam'ı anlatırken geçmiş. Hayatı ve ölümü Allah hangimizin daha iyi amel işleyeceğini görmek için yarattı." dedi.



"Öyle insanlar var ki Kabe'de kendi etrafında tavaf ediyor"



İnsanın en büyük düşmanının benlik olduğunu belirten Cerrah, "Öyle insanlar var ki Kabe'de kendi etrafında tavaf ediyor. Nedir bu benlik davası, nedir bu gurur kibir mütevazı olanı Hz Allah büyüktür. Merhum Erbakan hoca bizlerle sohbet ederken derdi ki, 'Kardeşlerim açı önemli' diye söylerdi. Hayata hangi pencereden bakıyoruz. Nasıl bir ideal çizilmiş bizlere bizlere Allah nasıl bir ufuk öğretmiş. Birisini sevdin deki ona ben seni Allah için sevdim. Sevgilerimizi sırra dönüştürdük. İnsanların kusurlarını konuşurken sırri olmuyoruz da muhabbeti konuşurken sır tutar olduk. Kusurda dilimiz pabuç gibi maşallah bu böyle olmasın. Muhabbet türküleri bestelenmiş asırlar boyunca buralarda Anadolu mayası bu. Küçük adımların büyük sonuçları olur. Küçük adımlara bakıp umutsuz olmayın ve ölmeyeceğiniz yerde bulunmayın. Yılbaşı gecesi İstanbul'da bir katliam oldu. Oraya giden çocuklardan kimisi alemi Müslüman evlatları Kuveyt'ten, Arabistan'dan gelmiş kimi Anadolu'dan gitmiş İsrail'den de gelenler var. Yeni bir yılı eğlenerek karşılamak için geriye kalan ne bu çocuklardan. Ecdadımız fetihten fetih'e koşarken yaşadıkları çağa ayak uyduramadı. Önce geriledi sonra kaçtı. Onun için sıkıştık şimdi yeniden toparlanacağız. Artık kaçmak yok. Şimdi daha güçlü bağıracak ufkumuzu genişleteceğiz. Bizim için küçük adımlar tarih için büyük adım olur. İçerisinde yaşadığımız cinnet asrında ezan okunduğunda kalbine namaz duygusu gelen insan evliye hükmündedir. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Coğrafya kaderdir. İnsan içinde toplum içinde yaşadığımız coğrafya kaderdir. Anadolu coğrafyası yol üstünde bağdır. Yol üstünde bağı olanın başı dertten kurtulmaz" diye konuştu.



"Dünya bir büyük söze muhtaç"



Cerrah konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Bugün ki toplumun bir problemi var. Evi kaybettik biz. Aileyi kaybettik biz. Şuanda her şeyi dışarıda arıyoruz. Buna fırsat vermeyelim. Gençler hep babalarından ayrı müstakil ev tutmak istiyor. Vallahi bu çok büyük bir cinayettir. Bu cinayeti büyüdüğümüzde fark ediyoruz ama iş işten geçiyor. Kuşaklar arasında kültür ve değer aktarımında böyle bir fırsat vermemeliyiz."



Yapılan Kur'an okuma yarışmasında Kırşehir genelinden 2 bin 300 kişinin katıldığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahlak Kültür ve Çevre Derneği (SEVA) katıkılarıyla düzenlenen ve STK'lar tarafından desteklenen yarışmalarda derece yapanlara ödülleri verildi. - KIRŞEHİR