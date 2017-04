Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Oyunu Samsun'da Kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Biz milletimize güveniyoruz, biz milletimize inanıyoruz. Bu milletin her bir ferdinin fikri bizim için değerlidir. Bu doğrultuda ülkemizin geleceği için en doğru kararı milletimizin vereceğini biliyoruz." dedi.



Kılıç, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasında oyunu, İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde dedesinin adını taşıyan İlyas Kılıç İlkokulundaki 2033 no'lu sandıkta kullandı. Kılıç, oy zarfını sandığa eşi Eda Kılıç ile attı.



Daha sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, Türk vatandaşı olan herkesin oyunu kullanarak devletin geleceği için düşüncesini ortaya koyacağını söyledi.



"Sandıktan ne çıkarsa bizim başımızın üstündedir." diyen Kılıç, şöyle devam etti:



"Bugün Sayın Başbakanımız da aynı şekilde bu açıklamayı yaptılar. Biz milletimize güveniyoruz. Biz milletimize inanıyoruz. Bu milletin her bir ferdinin fikri bizim için değerlidir. Bu doğrultuda ülkemizin geleceği için en doğru kararı milletimizin vereceğini biliyoruz. Biz şu an itibarıyla kararın da sözün de millette olduğunu bilenlerdeniz. İnşallah ülkemizin geleceği için milletimiz en doğru kararı verecektir."



Yurt dışında yaşayan vatandaşların da oylarını kullandığını, onların oylarının sayımının da bugün yapılacağını anlatan Kılıç, "Bugün Avrupa'dan gelen bazı görüntüler bizi gerçekten üzdü. Özellikle Almanya'dan bir görüntü var ki... Bavyera'daki yapılan, tabiri caizse ahlaksızlık diyeceğim. Bununla alakalı olarak bugün bir bitsin, ondan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Bunlar açık ve seçik olarak yanlış işlerdir. Bunu yapanların bir an önce bunun açıklamasını yapması, neden yapıldığının, kimin yaptığının bulunması gerekir." ifadelerini kullandı.



Bakan Kılıç, seçimlerin Türkiye'ye ve millete bereketli olması dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:



"İyi bir sonuç olacağına inanıyoruz. Bu anlamda milletimize her zaman güvendik. Bundan sonra da milletimizin emri ne olursa, milletimiz bizden neyi beklerse onu yapmaya devam edeceğiz. Samsun'dayız. Kendi mahallemde oyumu kullandım. Burada çok güzel bir hava var. Türkiye'nin dört bir yanında tüm vatandaşlarımız güvenli şekilde, huzurlu şekilde sandıklara gidip oylarını kullanıyor. İnşallah halk oylaması sürecinden sonra da durmayacağız. Yürümeyeceğiz, koşacağız."