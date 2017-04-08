Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Ordu'da

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Genç Kürsü Programı'nda bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı.



Kılıç, Ordu'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandığa gidileceğini anımsattı.



Sadece sandığa gitmenin yetmeyeceğini ifade eden Kılıç, 8 gün içinde son çalışmaların ve yoğun mesainin yapılması gerektiğini söyledi.



Seçime gidilen her yerde seçimin sandıkta kazanıldığına dikkati çeken Kılıç, "(Seçim sandıkta kazanılır)dan kastımız, sandığın içine giren oyun girdiği şekliyle sayılması ve onun kayıt altına alınmasıdır. Yani sandıkta görev yapacak müşahitlerimizin, sandık görevlilerimizin, mahalle temsilcilerimizin bu anlamda görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi. Bunu yapmadığımız zaman sandığın başındaki görevinizi doğru ifa etmemiş olursunuz." diye konuştu.



Bakan Kılıç, 18 ile 24 yaş arasındaki katılımcılardan ellerini kaldırmalarını isteyerek, şöyle devam etti:



"Kendinizi görebilseniz şunu görebileceksiniz, salonun 4'te 3'ü şu anda anayasadaki kanun maddesine göre seçilme hakkına sahip değil, milletvekili olarak ama ülkemizin geleceği, kendi geleceğinizle alakalı ülkenin gelecek yönetiminde yer alacak olan, kanunları çıkartacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizi temsil edecek olan milletvekillerini seçmekte yüzde 100 yetkilisiniz bütün el kaldıranlar. Bu nasıl bir çelişki?"



Kılıç, 2002'de seçilme yaşının 30 olduğunu ve sonrasında 25'e düşürdüklerine dikkati çekerek, seçilme yaşı 25'e indiğinde "Bu kadar genç insanların Mecliste ne işi var?" dendiğini aktardı.



Bakan Kılıç, 18 yaşına gelen herkesin reşit olduğunu vurgulayarak, 18 yaşındakinin hukuki haklarıyla 40, 50, 60 ve 70 yaşındakinin haklarının aynı olduğunu dile getirdi.



Konuşmasının ardından Bakan Kılıç, basına kapalı bölümde gençlerin sorularını yanıtladı.